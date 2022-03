Feto de cinco meses é encontrado por catador de lixo em condomínio

Um feto aparentando ter cerca de 5 meses foi encontrado por um catador de materiais recicláveis, na madrugada desta sexta-feira (25). O embrião estava em um pote e foi descartado dentro do tambor de lixo de um condomínio residencial. As informações são do portal Metrópoles.

O caso foi registrado no bairro do José Américo, na zona sul de João Pessoa, na Paraíba. A Polícia Militar (PM) foi ao local após o catador informar a situação aos moradores da área. O homem, inclusive, queria enterrá-lo. Mas, foi convencido por uma moradora a acionar a PM.

Equipes da Delegacia de Homicídios, da Polícia Civil, também foram ao local para dar início às investigações ao caso. Por conta do estado de conservação, acredita-se que o descarte tenha ocorrido nas últimas horas.

Em entrevista à imprensa, o catador que se apresentou como Lucas e disse que depois de encontrar o pote, o guardou dentro de uma sacola. No entanto, ao parar para retirar o peso que havia dentro, descobriu que se tratava de uma criança.

"Fui limpar o pote. Pensei que tinha creme dentro. A gente tem que limpar por conta do peso. Quando vi o que era, deu uma dor no coração. Não acreditei. Aí chamei a moça", relatou Lucas.

Segundo o delegado Paulo Josafá, o catador será encaminhado à Central de Polícia para prestar esclarecimentos. O delegado ainda fez apelo para que a mãe da criança se apresente, até mesmo para que ela receba apoio psicológico.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)