Jovem é condenado a 49 anos por espancar e matar menina que pediu comida; entenda

Bruno Diocleciano da Silva, de 21 anos, foi condenado a 49 anos de prisão por matar uma menina de 6 anos e torturar os três irmãos dela, de 8, 4 e 1, respectivamente, por terem pedido comida a vizinhos. A decisão foi assinada, na última terça-feira (22), pelo juiz Fernando Oliveira Samuel. As informações são do portal Metrópoles.

O crime aconteceu em 2019 em Planaltina de Goiás, Entorno do Distrito Federal e, segundo o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), o homem está preso desde o dia do homicídio.

O Ministério Público diz que Bruno era, na época, namorado da tia das crianças, de 17 anos, que estava com a guarda delas porque os pais estavam presos no DF. Ao saber do pedido de comida aos vizinhos, ele espancou a menina até a morte e torturou os irmãos dela com uma corda.

VEJA MAIS

Crimes

Bruno foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado, tortura e corrupção de menores. Na decisão, o juiz escreveu que os irmãos da vítima ainda sofrem por causa do crime.

De acordo com o MP, no dia anterior ao crime, Bruno e a tia das crianças saíram de casa e deixaram elas sozinhas e trancadas. Assim que retornaram à residência, souberam que elas haviam pedido comida aos vizinhos.

Segundo as investigações, a menina chegou a tentar fugir, mas, conforme a denúncia, ela foi arrastada de volta para casa e agredida novamente, juntamente dos irmãos. Ainda, de acordo com as investigações, a menina teve de dormir no chão do quintal, acordou fraca e reclamando de fortes dores no peito e no abdômen.

Omissão de socorro

Conforme a denúncia, Bruno e a namorada não quiseram levar a menina ao hospital. Ao perceberem que o estado de saúde da criança se agravou muito, o casal chamou o Corpo de Bombeiros, mas a menina não resistiu às complicações da tortura e morreu antes de o socorro chegar ao local.

Depois que chegou ao imóvel, a equipe do Corpo de Bombeiros constatou a morte da menina e acionou a PM. Em seguida, o conselho tutelar compareceu ao local e encaminhou as outras crianças ao hospital.

O TJGO não informou se a tia das crianças responde a algum processo por causa do crime, nem quem está responsável pelos irmãos da menina morta.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)