Médica é investigada por homicídio culposo após morte de paraense que tentou colocar DIU

A Polícia Civil de Roraima investiga a médica Mayra Suzanne Garcia Valladão por homicídio culposo, no caso envolvendo a morte da defensora pública Geana Aline de Souza, de 39 anos, na cidade de Boa Vista, após um procedimento para tentar inserir o DIU (Dispositivo Intrauterino). Geane era natural de Belém, capital do Pará, mas morava em Roraima. Os policiais tentam descobrir se a médica que realizou o procedimento foi negligente ou se houve imperícia ou imprudência no procedimento feito na vítima. As informações foram divulgadas pelo portal G1 Roraima.

Em nota, a médica nega relação com a morte de Geana. "MAYRA SUZANE, médica inscrita no CRM/RR 1921, pós-graduada em ginecologia e obstetrícia, por sua advogada, vem reafirmar seu compromisso com a verdade e cuidados médicos. E ao contrário do que está sendo veiculado, esclarece que a fatalidade ocorrida com a paciente Geana Aline não tem relação com os atendimentos médicos realizados pela profissional, pois prestou toda a assistência necessária, conforme será devidamente comprovado no momento oportuno. Neste momento de dor, a médica lamenta profundamente pelo falecimento da paciente e se solidariza com familiares e amigos de Geana Aline", diz o texto divulgado pela equipe da profissional.

Entenda o caso

Geana foi ao consultório de Mayra Suzanne para tentar inserir o DIU no dia 18 de março, mas não chegou a colocar o dispositivo e o motivo de o procedimento ter sido interrompido ainda não foi esclarecido. Depois de ser liberada, a paraense começou a sentir febre e ter dores em casa. Ela deu entrada no hospital privado Ville Roy, em Boa Vista, na última terça-feira (25), mas o quadro se agravou e Geana não resistiu.

Segundo o hospital, a paciente deu entrada no pronto-socorro às 15h25, em "choque séptico, em gravíssimo estado de saúde, secundário a abdômen agudo perfurativo de foco ginecológico". Ela morreu às 22h50.

Ainda de acordo com o hospital, a defensora pública apresentava "insuficiência renal, insuficiência hepática, insuficiência circulatória e dor abdominal intensa", diz a nota divulgada pelo Ville Roy. Geana foi "rapidamente submetida à cirurgia de emergência com posterior internação na Unidade de Terapia Intensiva. Evoluiu com rápida deterioração clínica, indo a óbito posteriormente".

A família registrou um boletim de ocorrência. O Ministério Público de Roraima (MPRR) também abriu um procedimento para apurar a morte da defensora pública. Já o Conselho Regional de Medicina (CRM-RR) informou que vai abrir sindicância para apurar o caso.

Na tarde da última sexta-feira (28), a Polícia Civil fez uma inspeção no consultório da médica para verificar as condições de biossegurança dos equipamentos utilizados. Segundo o portal G1 Roraima, a ação ocorreu com o apoio da Vigilância Sanitária Estadual e Municipal.

"Se apura como principal linha de investigação a prática do crime de homicídio culposo por possível negligência imperícia ou prudência da médica que fez o procedimento de tentativa de inserção de DIU na paciente no dia 18 de março de 2025. Para fins de apurar a questão de possível imprudência no manuseio de equipamentos técnicos no procedimento foi solicitada a vigilância sanitária do estado de Roraima e a vigilância sanitária do município de Boa Vista, que realizasse uma inspeção técnica no consultório da doutora", explicou a delegada Jéssica Muniz, responsável pela investigação.