Defensora pública paraense morre por infecção generalizada após tentar colocar DIU

Uma paraense de 39 anos que trabalhava como defensora pública em Roraima morreu após passar por um procedimento na tentativa de inserir um DIU (Dispositivo Intrauterino). Geana Aline de Souza tinha 39 anos e nasceu em Belém (Pará), mas se formou em direito pela Universidade Federal de Roraima (UFRR) e atuava como titular da vara de execução penal da Defensoria Pública daquele estado. A família registrou um boletim de ocorrência e o caso é apurado pela Polícia Civil.

O Ministério Público de Roraima (MPRR) também abriu um procedimento para apurar a morte da defensora pública. Já o Conselho Regional de Medicina (CRM-RR) informou que vai abrir sindicância para apurar o caso.

Segundo informações divulgadas pelo portal G1 Roraima, Geana passou pelo procedimento para inserir o DIU no dia 18 de março com a médica Mayra Suzanne Garcia Valladão. O dispositivo não chegou a ser inserido, mas o motivo não foi esclarecido. Depois de ser liberada do consultório, a mulher sentiu febre e teve dores em casa. Ela deu entrada no hospital privado Ville Roy na última terça-feira (25), mas o quadro se agravou e Geana não resistiu.

A família informou que a defensora teve uma infecção grave no colo do útero, que se espalhou pelo corpo e evoluiu para uma infecção generalizada, levando à falência de órgãos, como os rins e o fígado.

O hospital Ville Roy divulgou uma nota informando que Geana deu entrada no pronto-socorro às 15h25, em "choque séptico, em gravíssimo estado de saúde, secundário a abdômen agudo perfurativo de foco ginecológico". Ela morreu às 22h50.

Ainda de acordo com o hospital, a defensora pública apresentava "insuficiência renal, insuficiência hepática, insuficiência circulatória e dor abdominal intensa". Geana foi "rapidamente submetida à cirurgia de emergência com posterior internação na Unidade de Terapia Intensiva. Evoluiu com rápida deterioração clínica, indo a óbito posteriormente".

Em nota, a médica Mayra Valladão classificou o ocorrido como uma "fatalidade" e afirmou que a morte não tem relação com os atendimentos médicos realizados por ela, pois "prestou toda a assistência necessária, conforme será devidamente comprovado no momento oportuno".

A Defensoria Pública e a Associação dos Defensores Públicos de Roraima lamentaram a morte. "Geana Aline era uma profissional comprometida com a justiça e a defesa dos direitos dos mais vulneráveis. Desde 2017, quando ingressou na Defensoria Pública, desempenhou sua missão com dedicação e empatia, deixando sua marca por onde passou. Atualmente, atuava na Execução Penal e também presidia a Associação das Defensoras e Defensores Públicos de Roraima (Adper), sempre lutando pelo fortalecimento da instituição e pela valorização da categoria".

A Defensoria Pública do Pará também divulgou uma nota lamentando a morte de Geana Aline. "Além de uma exímia profissional, Geane era conhecida por seus colegas de trabalho como uma pessoa generosa, companheira e comprometida, e deixará saudades na vida daqueles que a conheceram. Neste momento de dor e tristeza, membros e servidores da Defensoria Pública do Estado do Pará se solidarizam aos familiares e amigos em luto".