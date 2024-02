MEC lança Fies Social, que financia até 100% das mensalidades do ensino superior

O Ministério da Educação (MEC) lançou, nesta sexta-feira (15), o novo programa chamado “Fies Social” que financia até 100% dos custos do ensino superior para os estudantes inscritos no Cadastro Único (Cadúnico) do Governo Federal.

Apesar do nome, o novo programa terá algumas regras diferentes do Fundo de Financiamento Estudantil comum, como a exigência de um fundo de financiamento. Entretanto, o valor liberado atenderá aos limites semestrais de R$ 60 mil para cursos de medicina e R$ 42.983,70 para os demais, com valor mínimo de R$ 300 para todos os cursos.

A resolução também determina que, pelo menos, metade das vagas do programa seja destinada aos estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 706). Haverá reserva de vagas para estudantes pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

De acordo com as regras do programa, publicadas no Diário Oficial da União, o processo seletivo deve acontecer a partir do segundo semestre de 2024. O texto, no entanto, não esclarece como será feita a seleção e nem quantas vagas serão ofertadas.