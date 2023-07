MEC divulga resultado de processo seletivo para o Fies do 2º semestre; confira

O resultado do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao segundo semestre foi divulgado nesta terça-feira (11) e já pode ser consultado no Portal do Fies na internet.

O Fies é um programa do governo federal de financiamento das mensalidades na graduação em instituições privadas de ensino superior. Nesta edição, o Ministério da Educação (MEC) está ofertando 77.867 vagas em 1.265 instituições privadas.

Para confirmar o financiamento, o estudante deverá fazer a complementação da inscrição entre os dias 12 e 14 de julho.

VEJA MAIS

Como fazer a complementação da inscrição do Fies?

- Acessar o Fies Seleção, no endereço https://acessounico.mec.gov.br/fies e complementar a sua inscrição para contratação do financiamento.

- Validar as suas informações em até 5 dias úteis na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino escolhida, por meio da entrega física ou digital da documentação exigida.

- Validar suas informações em um agente financeiro em até 10 dias, contados a partir do terceiro dia útil imediatamente subsequente à data da validação da inscrição pela CPSA.

Qual o cronograma do Fies?

- Resultados (pré-selecionados): 11 de julho

- Complementação da inscrição: de 12 a 14 de julho

- Convocação da lista de espera: 18 de julho a 29 de agosto (quem não for pré-selecionado na chamada única será automaticamente incluído na lista de espera).

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).