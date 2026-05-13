Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

MC Ryan SP tem soltura autorizada pela Justiça, mas terá de cumprir medidas; saiba quais

Funkeiro investigado na Operação Narco Fluxo poderá responder ao processo em liberdade após decisão do TRF-3

Hannah Franco
fonte

MC Ryan SP tem soltura autorizada pela Justiça, mas terá de cumprir medidas; saiba quais (Reprodução)

O cantor MC Ryan SP teve a soltura autorizada pela Justiça Federal nesta quarta-feira (13). Preso desde abril no âmbito da Operação Narco Fluxo, o artista vai responder às investigações em liberdade, mas deverá seguir uma série de medidas cautelares impostas pela Justiça.

A decisão foi assinada pela desembargadora Louise Filgueiras, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que concedeu habeas corpus ao funkeiro e também estendeu o benefício a Diogo Santos de Almeida.

VEJA MAIS

image Ex-padrasto de MC Ryan, 'Diabo Loiro' é alvo de operação contra lavagem do PCC com rodeios

image MC Ryan é transferido de presídio em razão de visitas excessivas de advogados, segundo defesa
Segundo o advogado, a decisão não partiu da defesa do cantor, mas foi administrativa

Quais medidas MC Ryan SP terá de cumprir?

Apesar de deixar a prisão, MC Ryan SP deverá obedecer às seguintes determinações judiciais:

  • Comparecer a todos os atos do processo;
  • Informar qualquer mudança de endereço;
  • Apresentar-se mensalmente à Justiça;
  • Não se ausentar da cidade onde reside por mais de cinco dias sem autorização judicial;
  • Entregar o passaporte;
  • Não deixar o país sem autorização da Justiça.

Investigação envolve lavagem de dinheiro e bets ilegais

A Operação Narco Fluxo apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro que, segundo a Polícia Federal, teria movimentado mais de R$ 1,6 bilhão. O inquérito investiga possíveis conexões com apostas ilegais, rifas clandestinas e recursos provenientes do tráfico internacional de drogas.

De acordo com a decisão, não havia elementos suficientes para manter a prisão preventiva, especialmente porque o Ministério Público Federal ainda não apresentou denúncia formal.

Prisão ocorreu em abril

MC Ryan SP foi preso no dia 15 de abril, durante uma festa no litoral de São Paulo. Desde o fim daquele mês, ele estava detido na Penitenciária II de Mirandópolis, no interior paulista.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Operação Narco Fluxo

MC Ryan SP
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil

Governo cria subsídio de até R$ 0,89 para segurar preço da gasolina

Devolução de tributos compensará alta a ser anunciada por Petrobras

13.05.26 21h32

Brasil

Lavagem da Escadaria do Bixiga reafirma presença negra no centro de SP

Cortejo formado por mulheres negras denuncia falsa liberdade

13.05.26 20h57

Brasil

Pesquisa aponta que fake news sobre eleições miram urnas eletrônicas

Equipamento completa 30 anos de existência nesta quarta-feira (13)

13.05.26 20h20

Brasil

Aluno terá que pagar R$ 720 mil por ocupação indevida de cota racial

Estudante entrou na Unirio sem preencher requisitos do edital

13.05.26 19h54

MAIS LIDAS EM BRASIL

exame nacional

Resultado da isenção do Enem 2026 é liberado nesta quarta-feira, 13

Isenção é destinada a estudantes de escolas públicas ou bolsistas integrais na rede privada

13.05.26 11h47

EDUCAÇÃO

Desenrola Fies começa nesta quarta (13): veja passo a passo de como renegociar sua dívida

O programa abrange tanto estudantes inadimplentes quanto aqueles que mantêm os pagamentos em dia ou possuem atrasos menores

13.05.26 9h10

CINEBIOGRAFIA

Dark Horse: veja tudo o que se sabe sobre o filme inspirado em Bolsonaro

Longa estrelado por Jim Caviezel retrata a trajetória política de Jair Bolsonaro e tem roteiro baseado em texto de Mario Frias

13.05.26 20h42

SAÚDE

Brasil dobra consumo de ultraprocessados, especialista alerta para riscos à saúde

Os produtos mais consumidos são: biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerantes, macarrão instantâneo e nuggets.

13.05.26 11h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda