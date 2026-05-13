MC Ryan SP tem soltura autorizada pela Justiça, mas terá de cumprir medidas; saiba quais

O cantor MC Ryan SP teve a soltura autorizada pela Justiça Federal nesta quarta-feira (13). Preso desde abril no âmbito da Operação Narco Fluxo, o artista vai responder às investigações em liberdade, mas deverá seguir uma série de medidas cautelares impostas pela Justiça.

A decisão foi assinada pela desembargadora Louise Filgueiras, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que concedeu habeas corpus ao funkeiro e também estendeu o benefício a Diogo Santos de Almeida.

VEJA MAIS

Quais medidas MC Ryan SP terá de cumprir?

Apesar de deixar a prisão, MC Ryan SP deverá obedecer às seguintes determinações judiciais:

Comparecer a todos os atos do processo;

Informar qualquer mudança de endereço;

Apresentar-se mensalmente à Justiça;

Não se ausentar da cidade onde reside por mais de cinco dias sem autorização judicial;

Entregar o passaporte;

Não deixar o país sem autorização da Justiça.

Investigação envolve lavagem de dinheiro e bets ilegais

A Operação Narco Fluxo apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro que, segundo a Polícia Federal, teria movimentado mais de R$ 1,6 bilhão. O inquérito investiga possíveis conexões com apostas ilegais, rifas clandestinas e recursos provenientes do tráfico internacional de drogas.

De acordo com a decisão, não havia elementos suficientes para manter a prisão preventiva, especialmente porque o Ministério Público Federal ainda não apresentou denúncia formal.

Prisão ocorreu em abril

MC Ryan SP foi preso no dia 15 de abril, durante uma festa no litoral de São Paulo. Desde o fim daquele mês, ele estava detido na Penitenciária II de Mirandópolis, no interior paulista.