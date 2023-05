Marisa anuncia fechamento de 91 lojas no Brasil

Em mensagem enviada aos acionistas, a Marisa informou que vai fechar 91 lojas em todo o país. A medida faz parte de um plano de recuperação da geração de caixa e rentabilidade. O Grupo Liberal pediu informações sobre o número de lojas e trabalhadores que a empresa tem no Pará e se alguma unidade será fechada no estado. A reportagem aguarda um retorno da empresa sobre o assunto.

De acordo com a administração da empresa, as unidades que serão fechadas são consideradas deficitárias. Dessas 91 lojas, 25 já encerraram as atividades entre março e abril e outras 26 fecharão as portas ao longo deste mês de maio. Também foi anunciado aos acionista a renegociação de dívidas com 90% dos fornecedores e 65% dos proprietários de imóveis.

A empresa apontou o cenário macroeconômico adverso, as importações ilegais sem a devida tributação e as elevadas taxas de juros entre os fatores que levaram à necessidade de recuperação.

No comunicado, assinado por João Pinheiro Nogueira Batista, diretor presidente da Marisa, a empresa diz acompanhar "de perto a evolução das iniciativas do governo federal para o setor de varejo no Brasil, que objetivam coibir a concorrência desleal e reestabelecer a isonomia tributária".

Para a companhia, os números do 1º trimestre de 2023 na operação de varejo foram positivos, com crescimento de 1,3% na receita líquida, em comparação com o mesmo período do ano passado, alcançando R$ 440,5 milhões. O desempenho nas vendas em lojas físicas apresentou crescimento de 5% no faturamento, mesmo com fechamento de 14 lojas entre dezembro de 2022 e março de 2023.

Porém, a Marisa registrou queda de 32,5% no faturamento das vendas pelo canal digital, com receita bruta de R$ 43,1 milhões, entre janeiro e março deste ano, contra R$ 63,8 milhões do 1º trimestre de 2022.