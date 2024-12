Marinha do Brasil confirma 9 mortes no desabamento de ponte; buscas seguem nesta sexta (27)

A Marinha do Brasil, por meio de nota enviada à imprensa na noite de quinta-feira (26), confirmou que o número de mortos no desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek é de nove pessoas. As buscas foram realizadas até as 18h30 e serão retomadas às 7h desta sexta-feira (27).

Além disso, oito pessoas seguem desaparecidas. Uma aeronave KC-390, da Força Aérea Brasileira, pousou no aeroporto de Imperatriz trazendo uma câmera hiperbárica da Marinha, o que permitirá a realização de mergulhos em profundidade maior que 30 metros, facilitando as buscas.

A nota afirma, ainda, que os testes na água ainda estão sendo realizados e, até o momento, não foram constatadas alterações causadas por agentes químicos.

Leia a nota na íntegra:

A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 4º Distrito Naval, informa que as buscas pelos desaparecidos no desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira continuarão nesta sexta-feira (27), a partir das 7h.

Na manhã desta quinta-feira (26), a Força-Tarefa de mergulhadores localizou duas motos, uma caminhonete, um caminhão com a carga de defensores agrícolas, preservada, e dois corpos sob os escombros. No início da noite, moradores a 6 km do local do acidente, a jusante do rio, localizaram um terceiro corpo. Neste momento, 08 pessoas permanecem desaparecidas e 09 óbitos foram confirmados desde o início das buscas.

Ainda na tarde desta quinta-feira (26), pousou no aeroporto de Imperatriz uma aeronave KC-390, da Força Aérea Brasileira, que trazia, do Rio de Janeiro, uma câmara hiperbárica da Marinha, que permitirá a realização de mergulhos de profundidades maiores que 30 metros.

Na área de buscas, permanece sendo realizados testes de qualidade da água pelos militares especializados em Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica (NBQR), não tendo sido constatadas alterações causadas por agentes químicos.

Continuam-se as buscas das localizações dos veículos através do equipamento “SideScan Sonar” e soma-se a isso o emprego de drones subaquáticos, sendo 2 da Polícia Federal e 1 da Transpetro.

O efetivo de militares da Marinha nas buscas no local foi aumentado para 79. Enquanto isso, outros 20 militares participam remotamente, em Belém, no planejamento e na logística da operação. Os Corpos de Bombeiros Militares do Maranhão, Pará e Tocantins também continuam trabalhando nas buscas, em conjunto com a Marinha.

As buscas de hoje foram interrompidas às 18h30 e serão retomadas às 07h de amanhã. Familiares dos desaparecidos acompanham os trabalhos e estão sendo informados sobre o andamento das buscas.

A Marinha se solidariza com os familiares e amigos das vítimas e coloca, à disposição do cidadão, os telefones do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185) e da Capitania dos Portos do Maranhão, 0800-098-8432 e (98) 2107-0121, para receber informações a respeito de qualquer situação que possa comprometer a salvaguarda da vida humana nas vias navegáveis ou que represente risco de poluição ambiental.