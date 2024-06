Marina Silva fala em taxar fortunas para fazer transição climática

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou nesta quinta-feira (27/06) que a taxação de fortunas deve ser feita para financiar a transição climática.

A afirmação foi feita durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão, que reúne representantes da sociedade civil e do governo no assessoramento ao presidente da República.

“É por isso que a mudança do clima e o combate à desigualdade precisam de propostas disruptivas. Por muitos anos transformamos natureza em dinheiro. Agora chegou a hora de transformar dinheiro em preservação da natureza e desenvolvimento sustentável com a taxação das grandes fortunas para fazer a transição climática no Brasil que o mundo precisa”, disse a ministra.

Durante a reunião, Marina afirmou que 85% dos incêndios que afetam o Pantanal ocorrem em terras privadas. Ela disse que neste ano, a situação das queimadas foram agravadas pela crise climática.

“Nós estamos vivendo um momento muito particular de nossa trajetória neste planeta. Tivemos no ano de 2023 um dos anos mais intensos em termos de eventos climáticos extremos, com os problemas das ondas de calor, de seca, de enchentes extremas. Isso é um sinal inequívoco de que a mudança do clima já é uma realidade”, afirmou.

O governo do Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência nos municípios afetados pelos incêndios no Pantanal.

(Iury Costa, estagiário sob a supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)