Manifestantes pró-Bolsonaro ocupam quarteirões da Paulista e pressionam Congresso a votar anistia

Na tarde deste domingo (7), feriado comemorativo do Dia da Independência do Brasil, manifestantes que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ocupam quarteirões da Avenida Paulista, no centro de São Paulo. Esse é o quarto protesto bolsonarista somente este ano na capital paulista e tem como foco a defesa da anistia das pessoas envolvidas nos atos do dia 8 janerio deste ano.

Os manifestantes ostentam o slogan “Reaja Brasil”. Essa é a primeira manifestação desde a decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro e marca o protagonismo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na articulação política pela anistia no Congresso Nacional. Tarcísio e Michelle Bolsonaro, cotados para compor uma chapa presidencial, são os mais aguardados na Paulista.

Verde e amarelo

Muitos manifestantes vestem camisas verdes e amarelas e portam bandeiras do Brasil e de também de outros países, como Estados Unidos e Israel. Faixas e cartazes também atacam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que julgam Bolsonaro e outros sete réus nesta semana por tentativa de golpe de Estado.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, é o alvo principal dos protestos, como de costume. Moraes atua como o relator dos processos na Corte que envolvem os bolsonaristas.

Protestos pela anistia também ocorreram pela manhã em outras capitais brasileiras, como Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ). Grupos de esquerda também realizaram protestos pelo país contra a anistia e em defesa da soberania nacional. (com informações do site Metrópoles).

Pastor Silas Malafaia

O pastor Silas Malafaia que o ato da esquerda neste domingo, 7, foi um "fiasco" em todo o Brasil e que o PT vem com "conversa fiada" porque fala contra a anistia, mas lutou pelo perdão no "passado". Malafaia, que é organizador do protesto neste 7 de Setembro na Paulista, comparou a anistia da ditadura de 1964 com a atual campanha do bolsonarismo pelo perdão. Em São Paulo, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro pedem anistia para os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Malafaia disse também que faltou estratégia para a esquerda no ato dos excluídos hoje. "Vai marcar no mesmo dia? Pelo amor de Deus", declarou Malafaia antes do início do evento da direita, sobre a manifestação da esquerda ter sido agendada para a mesma data do protesto do bolsonarismo.

Ele afirmou acreditar que o protesto bolsonarista cumpre o propósito de liberdade e anistia. Malafaia destacou o peso do ato para a articulação da anistia no Congresso. "Isso é forte. O povo é supremo poder, amigo; isso é constitucional", julgou. O pastor disse que os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário se "dobram ao povo". "O povo é o povo, cara. O poder emana do povo, não tem outra", prosseguiu.

Malafaia ainda comparou a atual campanha por anistia com o perdão geral relacionado à ditadura de 1964. "A última anistia compreendeu de 1961 a 79, ok? Foi a última anistia. Para quem foi dada? Guerrilheiros assassinos, assaltantes de banco, sequestradores de embaixador...; queriam dar um golpe de Estado e estabelecer o governo proletário no Brasil. O PT lutou por isso e agora vem com essa conversa fiada?", concluiu.