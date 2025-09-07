Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Manifestantes pró-Bolsonaro ocupam quarteirões da Paulista e pressionam Congresso a votar anistia

No quarto protesto na capital paulista este ano, eles ostentem o slogan 'Reaja Brasil'

fonte

Ato pró-anistia na Paulista, em São Paulo (Reprodução / Instagram @flaviobolsonaro)

Na tarde deste domingo (7), feriado comemorativo do Dia da Independência do Brasil, manifestantes que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ocupam quarteirões da Avenida Paulista, no centro de São Paulo. Esse é o quarto protesto bolsonarista somente este ano na capital paulista e tem como foco a defesa da anistia das pessoas envolvidas nos atos do dia 8 janerio deste ano. 

Os manifestantes ostentam o slogan “Reaja Brasil”. Essa é a primeira manifestação desde a decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro e marca o protagonismo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na articulação política pela anistia no Congresso Nacional. Tarcísio e Michelle Bolsonaro, cotados para compor uma chapa presidencial, são os mais aguardados na Paulista. 

Verde e amarelo

Muitos manifestantes vestem camisas verdes e amarelas e portam bandeiras do Brasil e de também de outros países, como Estados Unidos e Israel. Faixas e cartazes também atacam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que julgam Bolsonaro e outros sete réus nesta semana por tentativa de golpe de Estado.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, é o alvo principal dos protestos, como de costume. Moraes atua como o relator dos processos na Corte que envolvem os bolsonaristas. 

Protestos pela anistia também ocorreram pela manhã em outras capitais brasileiras, como Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ). Grupos de esquerda também realizaram protestos pelo país contra a anistia e em defesa da soberania nacional. (com informações do site Metrópoles).

Pastor Silas Malafaia

O pastor Silas Malafaia que o ato da esquerda neste domingo, 7, foi um "fiasco" em todo o Brasil e que o PT vem com "conversa fiada" porque fala contra a anistia, mas lutou pelo perdão no "passado". Malafaia, que é organizador do protesto neste 7 de Setembro na Paulista, comparou a anistia da ditadura de 1964 com a atual campanha do bolsonarismo pelo perdão. Em São Paulo, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro pedem anistia para os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Malafaia disse também que faltou estratégia para a esquerda no ato dos excluídos hoje. "Vai marcar no mesmo dia? Pelo amor de Deus", declarou Malafaia antes do início do evento da direita, sobre a manifestação da esquerda ter sido agendada para a mesma data do protesto do bolsonarismo.

Ele afirmou acreditar que o protesto bolsonarista cumpre o propósito de liberdade e anistia. Malafaia destacou o peso do ato para a articulação da anistia no Congresso. "Isso é forte. O povo é supremo poder, amigo; isso é constitucional", julgou. O pastor disse que os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário se "dobram ao povo". "O povo é o povo, cara. O poder emana do povo, não tem outra", prosseguiu.

Malafaia ainda comparou a atual campanha por anistia com o perdão geral relacionado à ditadura de 1964. "A última anistia compreendeu de 1961 a 79, ok? Foi a última anistia. Para quem foi dada? Guerrilheiros assassinos, assaltantes de banco, sequestradores de embaixador...; queriam dar um golpe de Estado e estabelecer o governo proletário no Brasil. O PT lutou por isso e agora vem com essa conversa fiada?", concluiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

brasil

manifestantes bollsonaristas ocupam quarteirões da paulista
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

BRASIL

Crise climática ameaça tradição milenar da cerâmica Waurá

Mudança nas chuvas causa escassez de matérias-primas essenciais

07.09.25 15h49

Licenciaturas: formandos devem preencher formulário até 25 de outubro

Fase é obrigatória para quem vai fazer a Prova Nacional Docente 2025

07.09.25 15h24

BRASIL

Lotofacil da independência tem 54 apostas com prêmio de R$ 4,2 milhões

Mega-sena não teve vencedores e prêmio acumulou em R$ 47 milhões

07.09.25 15h20

Bolívia sofre com logística de treinos, mas aspira vitória sobre o Brasil: 'Temos a altitude'

07.09.25 10h07

MAIS LIDAS EM BRASIL

TRAGÉDIA

Mulher morre engasgada com pão; caso é investigado pela Polícia Civil

Josiane Ferreira, de 44 anos, tinha deficiência intelectual severa e não resistiu mesmo após socorro da família

07.09.25 10h02

DIA DA INDEPENDÊNCIA

Desfile de 7 de Setembro em Brasília tem esquema de segurança reforçado; veja detalhes

Esplanada dos Ministérios recebe o tradicional evento com revista em público, bloqueios e uso de drones e câmeras

07.09.25 9h19

DIA DA INDEPENDÊNCIA

Lula quebra protocolo e desce da tribuna para interagir com o público no desfile de 7 de Setembro

Presidente caminhou pela Esplanada dos Ministérios e saudou apoiadores; atitude é incomum e contraria o protocolo militar tradicional

07.09.25 11h46

BRASIL

Vídeo: Curupira e Zé Gotinha marcam presença no desfile de 7 de Setembro, em Brasília

Os mascotes aparecem em carros abertos, atraindo famílias e turistas durante cerimônia cívica

07.09.25 11h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda