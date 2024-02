Major da reserva da PM mata porteiro a tiros após agredir esposa em condomínio no Recife

O porteiro José Washington de Santana, 53, foi morto durante o horário de trabalho, na noite de sexta-feira (16), em um condomínio no Recife, por um major da Polícia de Polícia Militar de Pernambuco, identificado como Carlos Frederico Cabral da Silveira, de 60 anos. O suspeito teria agredido a esposa momentos antes, segundo a PM.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o militar atirou contra José. As imagens mostram o morador chegando à portaria do prédio e conversando brevemente com o trabalhador. Depois puxa um revólver longo da cintura e ameaça o funcionário do prédio, que chega a tentar tirar a arma da mão do agressor.

Na sequência, Carlos aponta a arma para o funcionário do edifício e atira duas vezes. Ele começa a andar, volta, olha para dentro da guarita mais uma vez e vai embora.

As autoridades disseram que, depois de atirar no porteiro, o militar voltou para casa e tirou a própria vida. Em nota, a Polícia Civil informou que o porteiro morreu no local. A polícia não explicou se ele tentou intervir na briga do casal antes de ser vítima dos tiros.