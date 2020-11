Mais de mil contas são banidas pelo WhatsApp após denúncias ao TSE

As denúncias que foram feitas por meio de uma plataforma criada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em parceria com o WhatsApp, para combater combater as notícias falsas, permitiu o banimento de mais de mil contas no aplicativo de mensagens durante o primeiro turno das eleições municipais

De acordo com o órgão eleitoral, durante os dias 27 de setembro e 15 de novembro, o canal recebeu 4.759 denúncias. No entanto, 129 foram desconsideradas por não estarem relacionadas às eleições.

O TSE encaminhou os casos ao WhatsApp para verificação de possível violação dos Termos de Serviço. Após a primeira etapa de revisão, a empresa identificou números duplicados e inválidos, além de 3.236 contas válidas. Destas, 1.004 foram banidas.

"Dentre as contas banidas, mais de 63% já tinham sido bloqueadas de forma proativa e automática pelo sistema de integridade do WhatsApp, antes mesmo de serem reportadas", explicou o Tribunal.

A secretária-geral da Presidência do TSE, Aline Osorio, ressaltou a importância do canal de denúncias para evitar a disseminação de mensagens ilegais durante o primeiro turno.

"O disparo em massa de mensagens é uma prática proibida, passível de punição nas eleições. Os eleitores devem estar atentos e denunciar atividades suspeitas que desequilibrem o processo eleitoral", afirmou Aline Osorio.

"Os resultados obtidos até o primeiro turno indicam a assertividade das iniciativas implementadas", comentou Dario Durigan, head de Políticas Públicas do WhatsApp.

Além do canal de denúncias, a parceria entre o TSE e o WhatsApp também incluiu outras três iniciativas: a criação de um chatbot que facilita o acesso dos eleitores a informações relevantes sobre as eleições, a realização de cursos de capacitação para servidores dos TREs (Tribunais Regionais Eleitorais) sobre o combate à desinformação nas plataformas digitais, e a disponibilização de um pacote de figurinhas para incentivar o engajamento dos eleitores no processo eleitoral.