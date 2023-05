Mais de 75% dos internautas acreditam que melhorar gestão é o caminho para reduzir filas no SUS

O Ministério da Saúde (MS) anunciou em abril o investimento de R$ 600 milhões em um programa para redução de filas para exames, consultas e cirurgias no Sistema Único de Saúde (SUS). A proposta é diminuir o quantitativo de 196.916 pacientes que aguardam para algum desses procedimentos no país. O Pará, segundo o MS, ainda não protocolou formalmente o plano para reduzir as filas no Estado. Por isso, o Grupo Liberal produziu uma enquete para saber qual a opinião dos leitores e internautas sobre como seria possível reduzir as filas no SUS. Os resultados mostram que mais de 70% acreditam que melhorar a gestão e a organização do sistema de saúde é o melhor caminho para reduzir as longas esperas.

VEJA MAIS

Na enquete, publicada no último sábado (6) no portal e nas redes sociais de O Liberal, foi questionado “Como seria possível reduzir as filas no SUS?”. Aos leitores, as opções disponíveis eram: ‘Aumentar verbas para Saúde Pública’, ‘Contratar mais profissionais de saúde’, ‘Melhorar a gestão e a organização do sistema de saúde’ e ‘Estimular preços mais populares dos planos de saúde’. No portal OLiberal.com, 76,92% votaram na terceira opção, enquanto 15,38% optaram pela contratação de mais profissionais como o melhor caminho.

Na enquete compartilhada no Instagram de O Liberal, a maioria dos leitores também preferiu a terceira opção, mas com uma percentagem diferente: 59% dos seguidores afirmaram que a melhorar a gestão e a organização do sistema de saúde é a ação mais adequada para resolver o problema das filas no SUS. As outras opções mais votadas foram: ‘Aumentar verbas para Saúde Pública’, com 20% e ‘Contratar mais profissionais de saúde’, com 15%. ‘Estimular preços mais populares nos planos de saúde’ ficou com apenas 6% da preferência dos leitores do Instagram.

Votação de seguidores no perfil do Instagram de O Liberal (Reprodução / Instagram @oliberal)

A seguidora do Instagram Isadora Laura comentou, dizendo que "uma boa gestão, junto a transparência e uma organização melhor do SUS, já melhoraria muita coisa, mas sabemos que não é só isso, capacitação dos profissionais, investimento em materiais, uma fiscalização mais eficaz em relação aos gastos!". Outro seguidor, José Maria, disse que "apenas usar as verbas que entra nesta secretaria com responsabilidade e compromisso. Isso se chama Gestão. Mas infelizmente na maioria dos Municípios do Brasil. Não existe gestão e sim Política mentirosa", disse.

No Twitter, 58% também disseram acreditar que ‘Melhorar a gestão e a organização’ é o melhor caminho. A opção ‘Aumentar as verbas para Saúde Pública’ também ficou em segundo, escolhida por 21% dos internautas. A novidade em relação aos seguidores que votaram pelo Twitter, foi a escolha pela última opção, ‘Estimular preços populares nos planos de saúde’, que ficou com 16%.