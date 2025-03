Mais de 40 alunos vão parar no hospital após usarem agulha compartilhada em aula no ES

Quarenta e três alunos de uma escola estadual de Laranja da Terra, localizada na Região Serrana do Espírito Santo, precisaram ser atendidos após uma atividade prática na aula de Química, realizada na última sexta-feira (14).

Durante a aula de Práticas Experimentais em Ciências, uma única agulha foi utilizada para a coleta de sangue de todos os estudantes, com o objetivo de determinar o tipo sanguíneo de cada um. Os alunos, com idades entre 16 e 17 anos e matriculados nas turmas de 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, passaram a ser monitorados após o ocorrido.

O professor responsável pela atividade foi demitido, e a situação foi encaminhada para a corregedoria da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), que abriu uma investigação sobre o caso. A identidade da escola não foi revelada para preservar a privacidade dos alunos envolvidos.

O uso compartilhado de seringas e agulhas é considerado um risco elevado para a transmissão de doenças infecciosas, como HIV, hepatite B e C, o que gerou grande preocupação entre os pais dos estudantes. Após o incidente, os alunos relataram sentir-se discriminados na escola devido à possibilidade de infecção, o que levou os pais a procurarem a escola e a polícia em busca de esclarecimentos.

A Secretaria Municipal de Saúde de Laranja da Terra foi acionada e, em resposta, o médico plantonista do hospital, juntamente com a Vigilância Epidemiológica, iniciou o protocolo de testagem para doenças infecciosas nos alunos e no professor. Até o momento da publicação da reportagem, todos os resultados dos testes realizados foram negativos.

Na segunda-feira (17), foi realizada uma reunião com pais e alunos, contando com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Saúde, para fornecer mais informações sobre a situação. A Sedu, por meio de nota, garantiu que os alunos serão acompanhados de perto e que novos testes de diagnóstico serão realizados em 30 dias para garantir a saúde e o bem-estar de todos os envolvidos.

O que dizem as autoridades

A Sedu disse que os alunos estão bem, frequentando as aulas normalmente e que o professor foi demitido e o caso encaminhado para a corregedoria.

Na manhã desta segunda-feira (17), foi realizada uma reunião entre a equipe da Secretaria Municipal de Saúde e a equipe da Secretaria Estadual de Saúde, para alinhamento sobre o protocolo a ser adotado no acompanhamento dos estudantes, que vão repetir os testes em 30 dias.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que assim que foi acionada, fez contato com a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, que orientou sobre os protocolos e medidas a serem adotadas na ocasião.

Foram prestados 44 atendimentos, sendo 43 alunos e um professor pelas equipes do Hospital Municipal de Laranja da Terra e da Unidade Básica de Saúde da sede.

(*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)