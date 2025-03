Fibra abre inscrições para o II Congresso Amazônico de Medicina e Inovação em Saúde

Estão abertas as inscrições para o II Congresso Amazônico de Medicina e Inovação em Saúde, marcado para acontecer nos dias 22, 23 e 24 de agosto no Hotel Princesa Louçã, em Belém. O evento promovido pelo Centro Universitário Fibra promete levantar debates e fomentar soluções inovadoras na área da saúde, com o tema Medicina de Precisão e a Inteligência Artificial.

Este será o primeiro congresso no Brasil dedicado à Inteligência Artificial e à Medicina de Precisão, um marco no avanço do estudo dessas áreas no País, especialmente no Norte. O Congresso será um espaço de intercâmbio de conhecimento e experiências, reunindo especialistas, pesquisadores e profissionais das mais diversas áreas da saúde para debater sobre o impacto dessas novas tecnologias na prática clínica e na gestão da saúde.

Entre os grandes destaques da programação, estão a criação da Rede Amazônica de Saúde de Precisão e a realização da II Jornada Amazônica de Oncologia, iniciativas que fortalecerão a colaboração e o desenvolvimento científico na região.

O congresso é presidido pelo professor Doutor David Bichara, tendo como presidente da comissão organizadora, a pró-reitora Irene Seabra e como presidente de honra, o reitor Vicente Noronha.

Ao final do evento, no dia 24, será sorteado um veículo motorizado entre todos os participantes inscritos. A iniciativa conta com o patrocínio da Clínica Oncológica do Pará.

Estudantes, profissionais e demais interessados em participar devem realizar a inscrição exclusivamente por meio do site: fibrapara.net/eventos. Para submissão de trabalhos, também é necessária a inscrição dos resumos no mesmo site. São 19 opções de eixos temáticos para submissão até o dia 6 de junho de 2025. Os três melhores trabalhos serão premiados.