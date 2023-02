Faculdade Fibra garante ensino de excelência com ótimas notas no MEC

Escolher uma faculdade para iniciar uma graduação é uma das principais etapas para entrar em um curso superior. Por isso, consultar a nota atribuída pelo Ministério da Educação (MEC) às instituições de ensino pode ser um dos fatores decisivos para estar entre os melhores. Em Belém, o Centro Universitário Fibra é referência no ensino superior e nota máxima no MEC. Confira mais detalhes abaixo:

O que é a nota do MEC?

A nota do MEC é uma forma do Ministério da Educação avaliar as instituições de ensino superior e os cursos que oferecem, para atestar se elas possuem ou não qualidade e excelência. Para a atribuição da nota, é realizada uma avaliação da instituição e dos serviços prestados por ela, na qual são levantados e analisados diversos fatores relacionados à instituição em si, como infraestrutura, corpo docente, desempenho do estudante e projeto pedagógico.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Ansiedade no âmbito acadêmico: confira as dicas e ações realizadas pela Fibra]]

Confira o que significa cada nota:

- Notas 1 e 2: rendimento abaixo da média e insatisfatório.

- Nota 3: requisitos são minimamente atendidos

- Nota 4: acima da média, entregando mais do que o mínimo exigido.

- Nota 5: nota de excelência, que atesta que a instituição de ensino e seus cursos são de alto nível e uma verdadeira referência para os demais.

Pró-reitora destaca a importância da avaliação para os futuros profissionais (André Oliveira/ O Liberal)

De acordo com a pró-reitora acadêmica do Centro Universitário Fibra, Irene Noronha, é muito importante considerar a nota do MEC e verificar se a faculdade atende aos requisitos mínimos para o funcionamento. “Fazer um curso que tenha conceito máximo no MEC significa agregar àqueles profissionais as condições de grandes chances de destaque no mercado”, destaca.

A Fibra e todos os seus cursos são aprovados pelo MEC com excelentes notas, que variam entre 4 (acima da média) e 5 (nota máxima). Tendo grande destaque para os cursos de Odontologia e História, os únicos nota 5 e 4 no estado do Pará. Clique aqui e confira as graduações disponíveis.