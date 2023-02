Qual graduação escolher? Confira as dicas e opções disponíveis na Fibra

Salvar a vida de pacientes, descobrir novas soluções tecnológicas para a humanidade ou cobrir grandes acontecimentos históricos? Com tantas opções, muitos estudantes ficam em dúvidas sobre qual graduação cursar. No entanto, seguindo alguns passos inteligentes e prestando atenção aos detalhes, é possível escolher o curso certo. Em Belém, o Centro Universitário Fibra oferece uma grande variedade de graduações com excelentes colocações no MEC. Confira as dicas abaixo:

1. Autoconhecimento

A primeira dica para escolher a profissão certa e entrar na faculdade da melhor maneira possível é buscar conhecer a si mesmo. É importante fazer uma autoanálise e observar habilidades, gostos e preferências, para considerar quais são as carreiras que se encaixam com o perfil e personalidade do vestibulando.

VEJA MAIS

2. Analise as grades curriculares

As grades curriculares também podem ajudar bastante na hora de escolher o curso certo. Uma análise mais profunda pode surpreender, pois muitas profissões possuem uma formação bem diferente do que a maioria das pessoas pensam. As disciplinas específicas de cada graduação podem e devem ser um critério de extrema importância para decidir se o vestibulando realmente pretende ou não seguir aquela carreira.

3. Converse com profissionais formados

Outra dica valiosa é valorizar a experiência das pessoas que já atuam nas áreas de interesse. Essa é uma boa forma de ter uma visão realista da profissão, porque permite conhecer detalhes da rotina, entender os principais desafios da carreira e, claro, descobrir se a profissão realmente atende às expectativas esperadas.

4. Dica bônus: escolher uma instituição reconhecida pelo MEC

Com o curso definido, é hora de escolher uma instituição para iniciar os estudos. E para que o diploma tenha reconhecimento no mercado, é essencial optar por universidades que tenham o aval do Ministério da Educação (MEC). Essa é a garantia de que o diploma será reconhecido e bem aceito no mercado de trabalho.

Com as dicas acima, ficou mais fácil escolher a graduação ideal. O Centro Universitário Fibra, que é nota máxima no MEC, conta com variadas graduações, além de dispor de ampla estrutura, laboratórios modernos e um excelente corpo docente. Para saber mais, clique aqui.