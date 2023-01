Acabou a graduação? Conheça os cursos de pós-graduação da Fibra

Cursar uma pós-graduação pode ser a melhor alternativa para profissionais recém-formados que ainda buscam seu lugar no mercado de trabalho, e até mesmo para aqueles com tempo de carreira que desejam se atualizar. Em Belém, o Centro Universitário Fibra oferece especializações para as áreas da saúde, administração, educação e serviço social, além de contar com uma excelente estrutura física e com um corpo docente composto por mestres e doutores.

De acordo com o último estudo realizado pelo Instituto Semesp, no primeiro ano da pandemia por Covid-19, o número de estudantes de pós-graduação chegou a 1,3 milhões, o que representa um crescimento de 4,8% em comparação ao ano de 2019. Entretanto, alguns profissionais ainda se sentem inseguros ou possuem algum tipo de dúvida acerca das especializações. Confira abaixo as principais vantagens da pós-graduação:

1. Representa um grande diferencial no currículo

Sem dúvida, essa é a maior vantagem de realizar uma pós-graduação. De alguns anos para cá, o acesso à graduação ficou mais facilitado, fazendo com que o curso superior deixasse de ser um diferencial nos currículos. A pós acabou ganhando esse lugar de destaque e se tornou uma alternativa inteligente para adquirir uma formação extra e manter-se competitivo no mercado.

2. Explora outras vertentes da carreira

A pós-graduação é um tipo de curso ideal para quem quer alargar os horizontes da carreira. Até porque, quanto mais ampla for formação, maiores serão as possibilidades de atuar em áreas correlatas, expandindo a experiência profissional. Vale lembrar que a capacidade de transitar em outras vertentes é algo imprescindível hoje em dia, sobretudo considerando-se a competitividade do meio.

3. Aumenta a perspectiva salarial

Quando fala-se em média salarial, naturalmente um profissional pós-graduado sairá na frente de quem tem apenas a graduação. Isso acontece porque os cursos de pós-graduação permitem ao indivíduo se especializar em determinada área, tornando-se uma autoridade naquele assunto. Nessa lógica, quanto mais específico for o conhecimento, maiores serão as médias salariais alcançadas.

4. Estimula a rede de contatos

O ambiente da pós-graduação é muito fértil do ponto de vista do networking. Além de ampliar os conhecimentos, é possível estreitar laços com os colegas e professores que são referência na área. Portanto, é um ótimo caminho para quem almeja fazer parcerias e criar boas chances de indicação.

