Mais de 33 mil crianças foram levadas ao SUS após quedas

Em 2023, mais de 33 mil crianças menores de 10 anos foram hospitalizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) devido a quedas, conforme dados da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Entre 2014 e 2023, as internações por quedas nessa faixa etária ultrapassaram 335 mil casos, de acordo com a SBP.

Esses números serão apresentados durante o 4º Congresso Brasileiro de Urgências e Emergências Pediátricas, programado para ocorrer de 25 a 27 de abril em Brasília. A maioria das internações, 197.567 casos, concentra-se na faixa etária de 5 a 9 anos, seguida por crianças de 1 a 4 anos, com 111.567 internações, e crianças com menos de 1 ano, com 26.413 internações.

Para a SBP, essas estatísticas destacam a importância de adotar medidas preventivas para evitar acidentes e proteger a segurança das crianças. A entidade considera esses dados impactantes e ressalta que muitos desses incidentes poderiam ter sido evitados com precauções simples.

As quedas ocorrem em diversas situações, como escorregões, tropeços, quedas de escadas, da cama, de árvores ou móveis, além de acidentes em parques e playgrounds, conforme os registros oficiais, que incluem os motivos dos acidentes.

Com o objetivo de evitar danos à saúde das crianças, incluindo sequelas permanentes ou óbitos, a SBP divulgou uma lista de orientações para adultos visando prevenir quedas, categorizadas de acordo com a faixa etária das crianças:

Para crianças com menos de 1 ano:

Não deixe o bebê sozinho em lugares elevados, como trocadores ou camas, pois a cabeça, sendo proporcionalmente maior que o corpo, é mais vulnerável a traumas graves.

Ao aprender a sentar, bebês podem se jogar para trás involuntariamente, batendo a cabeça no chão. Almofadas e supervisão de um adulto são essenciais.

Ao carregar o bebê em escadas, use corrimãos e evite superfícies escorregadias.

Não permita que crianças mais velhas carreguem o bebê sem supervisão de um adulto.

Evite o uso de andadores, pois podem causar acidentes graves.

Não deixe o bebê em sofás ou cadeiras para evitar quedas; o chão é um local mais seguro para brincar e desenvolver habilidades motoras.

Para crianças de 1 a 4 anos:

Instale telas em janelas, sacadas e escadas para evitar quedas.

Evite superfícies escorregadias e molhadas.

Escolha brinquedos de locomoção adequados e utilize equipamentos de segurança.

Evite camas beliche e nunca deixe a criança sozinha sem supervisão.



Para crianças de 5 a 9 anos:

Supervisione a exploração de ambientes externos para evitar quedas de muros, lajes, etc.

Utilize equipamentos de segurança ao utilizar brinquedos de locomoção.

Restrinja o uso de telas em locais públicos ou durante atividades físicas.