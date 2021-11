Mais da metade de hamburguerias comprava carne de cavalo

Uma lista com 17 nomes de hamburguerias foi encontrada pelo Ministério Público durante operação coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) – Segurança Alimentar, que desarticulou na manhã dessa quinta-feira (18) esquema de venda clandestina de carne de cavalo para hamburguerias de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. As informações são do GZH.

O Ministério Público aponta que os estabelecimentos listados compravam produtos clandestinos da organização criminosa que vendia carne de cavalo como sendo de gado, lesando a saúde públicas, enganando os consumidores.

O promotor Alcindo Bastos, que coordena o Gaeco, ficou preocupado com a informação, recebida extraoficialmente de proprietário de hamburgueria investigado, de que 60% das hamburguerias caxienses compravam carne do grupo clandestino desarticulado.

Agora, a Vigilância Sanitária vai fiscalizar as hamburguerias da cidade para identificar a procedência e boas práticas das carnes adquiridas pelos estabelecimentos.