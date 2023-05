Mais 8 corpos são encontrados na área yanomami e PF envia grupos de elite à região

Oito corpos foram encontrados na região do Uxiú, dentro da Terra Indígena Yanomami. No último sábado, 29, garimpeiros assassinaram um indígena e balearam mais dois.

A Polícia Federal ainda apura o que causou as mortes e reforçou a segurança na região, em conjunto com a Força Nacional. Como as vítimas não são indígenas, pessoas envolvidas na apuração acreditam que a ação tenha sido uma retaliação pelo ataque sofrido no sábado, quando a comunidade fazia uma cerimônia fúnebre.

Em razão do confronto entre PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Ibama (órgão ambiental) com garimpeiros ligados ao tráfico de drogas, no domingo (30), a PF intensificou as ações em toda a Terra Indígena Yanomami.

Foi instaurado um inquérito para apurar as mortes e equipes de elite foram encaminhadas para o local.

Os corpos foram encontrados no domingo, durante um sobrevoo das equipes de segurança. Eles estavam boiando na água, em um barranco, em uma região de garimpo.

As mortes marcam uma escalada de violência na região desde o início da operação de retirada do garimpo do território, comandada pelo governo federal.

Após o confronto no último sábado, já havia a expectativa de que a violência se agravasse.