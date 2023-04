Ataque em território Yanomami mata um indígena e fere outros dois em Roraima

Um yanomami morreu com um tiro na cabeça e outros dois ficaram feridos em ataque à comunidade indígena "Uxiu", dentro do território Yanomami, na tarde deste sábado (29). A comunidade fica no Estado de Roraima. Os dois feridos foram removidos à capital de Roraima, Boa Vista, na manhã deste domingo (30).

A vítima fatal tinha 36 anos, e outros dois indígenas feridos, 24 e 31 anos. Os três foram baleados na comunidade Uxiu. Os autores dos disparos seriam garimpeiros ilegais que atuam na região, informou o presidente Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye'kwana (Condisi-YY), Júnior Hekurari Yanomami.

As vítimas foram atendidas em Uxiu por equipes que atuam em Surucucu, onde há uma unidade de referência em saúde, por volta de 15h30 desse sábado.

O indígena que recebeu o tiro na cabeça, Ilson Xirixana, chegou à unidade desacordado. Ele não resistiu e morreu às 5h33 deste domingo. Ele atuava na região como agente indígena de saúde (AIS).

Garimpeiros chegaram atirando contra o povo indígena

O presidente Conselho Distrital de Saúde Indígena, Júnior Hekurari Yanomami informou que a equipe de saúde trabalhou durante a noite. Ilson Xirixana teve cinco paradas cardíacas, foi reanimado, mas na madrugada não aguentou e morreu.

Hekurari também disse que as informações até então são de que os garimpeiros chegaram à comunidade Uxiu e abriram fogo, e alguns estavam encapuzados.

O jovem de 24 anos levou dois tiros no abdômen e estava com sangramento constante. O outro ferido, de 31, teve dois tiros no abdômen, dois na perna e vomitava bastante. Além disso, a equipe identificou ferimento na lombar. Ambos foram removidos para o hospital em Boa Vista.

Conforme o Conselho Indígena Distrital, o corpo de Ilson Xirixana foi levado para Boa Vista, para que a Polícia Federal possa fazer perícia.