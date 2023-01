Maior surto de 'superfungo' é identificado por cientistas no Brasil

O maior surto do fungo Candida auris no Brasil foi apontado por cientistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que identificaram 48 casos da doença entre os meses de novembro de 2021 e fevereiro de 2022 em Recife. A descoberta foi recém revelada.

O Terra noticiou que não havia relato de infecção por esse fungo no Brasil até janeiro de 2020, segundo o Ministério da Saúde. O Candida auris é considerado emergente na escala de ameaça à saúde global. Ele foi identificado pela primeira vez em humanos em 2009, no Japão.

Leia também:

O estudo da Fiocruz estima que o fungo é fatal para a faixa de 30% a 60% do total de pacientes afetados pelo super fungo, pois a infecção causada por ele é resistente a medicamentos. No entanto, a mortalidade pode variar de acordo com a gravidade da doença no paciente e a resistência a tratamentos.