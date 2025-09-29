Magnata preso por 'calabouço sexual' é ligado aos Illuminati em teorias da conspiração; entenda

A prisão do financista Howard Rubin, de 70 anos, acusado de manter um “calabouço sexual” em uma cobertura de luxo em Manhattan, nos Estados Unidos, reacendeu nas redes sociais antigas teorias da conspiração ligadas aos Illuminati. Segundo internautas, Rubin faria parte do chamado “Clube do Olho Roxo”, um suposto círculo secreto de figuras poderosas marcado por rituais violentos de iniciação — tese nunca comprovada oficialmente.

Rubin, que já trabalhou para George Soros na Soros Fund Management e teve passagem pela Bear Stearns, é acusado de tráfico sexual e tortura de modelos, algumas delas ligadas à “Playboy”. O Departamento de Justiça dos EUA detalha que pelo menos 10 mulheres foram submetidas a abusos que teriam ultrapassado os limites do consentimento.

A ligação com os Illuminati ganhou força após viralizar uma foto de Rubin, tirada em 2016, na qual ele aparece com o olho esquerdo roxo durante um evento beneficente em Nova York. Para seguidores da teoria, essa marca seria uma espécie de “medalha” simbólica dos membros do “Clube do Olho Roxo”, um círculo secreto de influentes empresários, políticos e celebridades. Famosos como Barack Obama e Sharon Stone já foram apontados pelos conspiracionistas como supostos integrantes do grupo.

Os Illuminati são uma sociedade secreta histórica, fundada em 1776 na Baviera, que pregava o racionalismo e o combate à influência religiosa e aos abusos do poder estatal. Embora o grupo tenha sido dissolvido oficialmente no final do século XVIII, teóricos acreditam que ele sobreviveu em segredo e teria se infiltrado na Maçonaria, passando a controlar discretamente eventos mundiais, das revoluções americana e francesa até ataques terroristas.

Apesar da popularidade dessas histórias, nenhuma evidência concreta da atuação atual dos Illuminati ou do “Clube do Olho Roxo” foi encontrada.