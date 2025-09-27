Capa Jornal Amazônia
Empresário é obrigado a pagar multa de R$ 5 mil e doar mudas por envenenar árvores na Bahia

No mês passado, uma fiscalização da Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães apontou as perfurações nas árvores

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra um homem perto de uma caminhonete em uma via e também próximo de uma árvore. (Foto: Reprodução | Portal A Tarde)

A Justiça da Bahia determinou que o empresário Ítalo de Souza Batista, acusado de perfurar e aplicar veneno em três árvores do município de Luis Eduardo Magalhães, deverá pagar multa de R$ 5 mil em favor de uma instituição de caridade local. Além disso, ele terá de plantar ou doar, no prazo de 30 dias, 20 mudas de ipê-rosa ou amarelo para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

No mês passado, uma fiscalização da prefeitura apontou as perfurações nas árvores. Foi então que uma câmera registrou a conduta do empresário.

Em um vídeo, é possível ver um momento em que um homem chega, salta de um veículo e ataca as árvores no centro da cidade de Luís Eduardo Magalhães.

Segundo o portal A Tarde, a região onde ficam as árvores é ocupada por ambulantes, o que tem causado conflitos com comerciantes já estabelecidos, os quais relatam dificuldades em relação ao acesso às lojas, bancos e outros serviços.

A Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães informou que já cria estratégias, como a construção de um camelódromo, onde os ambulantes possam atuar.

