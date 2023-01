Mãe registra a filha com nome inédito no Brasil; entenda

Uma advogada precisou de uma autorização judicial para registrar o nome da filha. Isso porque a forma com a recém-nascida iria ser chamada era inédita no Brasil. A mãe, Daniele Pereira Brandão Xavier, tem 40 anos e mora em São Paulo. A menina se chama Amayomi.

Em entrevista para o site Crescer, Daniele contou que ficou surpresa pela novidade. “Fomos comunicados que ela realizou um marco no cartório brasileiro, pois era a primeira a se chamar Amayomi em todo território”, comentou. Daniele contou, ainda, que os funcionários vibravam com a notícia. Bateram palma e parabenizaram.

A advogada já é mãe de um jovem de 20 anos, uma criança de 6 e levou um susto com a descoberta da terceira. O nascimento do bebê foi no mesmo período em que o avô morreu. “Agradeço a ela todos os dias por ser um anjo enviado por Deus para diminuir essa dor”, ressaltou.

Como foi a escolha do nome da criança?

Tudo começou após a descoberta do sexo do bebê. A segunda filha é Amábile Lúcia. Amayomi já existia como sugestão. A mãe disse que achou super parecido os dois e decidiu batizar a menina com o nome incomum.