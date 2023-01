Mãe é presa suspeita de matar filha de 1 ano

Uma mulher foi presa, na manhã desta segunda-feira (16), suspeita de matar a própria filha de um ano e 11 meses de idade, em Coelho Neto, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Vizinhos afirmam que a motivação para o crime seria porque a suspeita não aceitava que o pai da menina a visitasse e a levasse. Com informações do Extra.

Mila Cristina de Oliveira Bolquett está internada após tentar se matar, ingerindo chumbinho. Ela está sob custódia na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Irajá. Ainda segundo os relatos dos vizinhos, o pai teria buscado a criança na tarde de domingo e a levado de volta no início da noite.

Ao buscar a menina, a suspeita já teria entrado em casa carregando a filha com violência. Em seguida, ela teria saído de casa sem a menina, com uma televisão, e entrado no carro do suposto namorado. Quando entraram na casa, os vizinhos teriam encontrado a criança já sem vida, enrolada em um pano.

Uma das vizinhas, que preferiu não ser identificada, afirma que, após a tentativa de fuga, a própria suspeita foi quem decidiu procurar uma delegacia para dizer que tinha matado a filha e tentado tirar a própria vida.

Segundo a Polícia Militar, os agentes do 9º Batalhão da PM receberam a informação de que uma criança teria sido morta dentro de casa. Ao chegarem no local, constataram o fato. Mila foi presa em flagrante. De acordo com a Polícia Civil, a autora ainda teria deixado uma carta na qual confessava o crime.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)