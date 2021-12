Mãe e padrasto de menino desaparecido há quase vinte dias deixam a prisão

O casal Michele dos Santos, de 23, e Francisco Delfim, de 54 anos, que estava preso preventivamente sob suspeita de envolvimento no desaparecimento do menino Gabriel Chaves, de apenas 11 anos, deixou a prisão no último final de semana. A criança, que é filha de Michele, não é vista desde o último dia 19 de novembro, na Comunidade Vila do Jacaré, em Manacapuru, Amazonas. As buscas conduzidas pelo Corpo de Bombeiros foram encerradas. As informações são do Portal do Holanda.

Segundo o casal, o menino sumiu ao entrar na mata depois de uma discussão com o padrasto, mas contradições e pontos obscuros fizeram a polícia desconfiar da história. A polícia e o Conselho Tutelar também constataram que a criança sofria maus-tratos e era espancada por Michele e o marido.

Com a prisão preventiva expirada, os dois foram soltos. A delegada Roberta Merly, que conduz o caso, chegou a pedir que a Justiça convertesse a prisão preventiva em temporária, mas o pedido ainda não foi apreciado.