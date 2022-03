Mãe de menino morto em Marabá mostra o corpo do filho ao pai em velório

A mãe de Júlio Henrique de Miranda, de 5 anos, que foi morto na última semana por outras três crianças, realizou uma chamada de vídeo para o pai do garoto para mostrar o corpo encontrado. Nas imagens a mulher aparece visivelmente abalada e acariciando o rosto do filho, que está enrolado em alguns lençóis. “Olha, ele está dormindo. É um anjinho agora”, disse a mãe.

VEJA MAIS

A mulher é amparada por uma amiga e continua falando ao pai de Júlio como aconteceu o crime. “Os moleques pegaram meu filho, levaram para uma represa, amarram meu filho e bateram nele até ele morrer”.

A mãe do menino Júlio fez uma videochamada com o pai da criança para mostrar o velório (Reprodução)

O menino foi amarrado, agredido e jogado em uma represa por outras duas crianças e um adolescente na última quinta-feira, 17. De acordo com as informações da polícia, Júlio estava brincando com outras crianças de 9,11 e 13 anos, quando houve um desentendimento. Eles haviam combinado de ir para a represa. A polícia afirma que ele foi agredido com socos, pontapés e golpes com fios e depois jogado na represa, como não sabia nadar, morreu afogado. O corpo foi encontrado às margens da represa pela mãe da criança.

Os garotos de 9 e 11 seriam entregues ao Conselho Tutelar para as providências cabíveis e o adolescente de 13 anos será submetido a uma medida socioeducativa.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)