Mãe de estudante da USP está de 'alma lavada' após morte de suspeito

Simone da Silva, mãe da estudante da USP, Bruna Oliveira da Silva, encontrada morta na última quinta-feira (17/04) na zona leste de São Paulo, afirmou que está de" alma lavada” após o principal suspeito de ter matado a sua filha ter sido encontrado morto na noite de quarta-feira (23/04), na Avenida Morumbi, na zona oeste da capital paulista.

A mãe da estudante soube na manhã desta quinta (24/04), que a Polícia Civil havia encontrado o cadáver de Esteliano José Madureira, de 43 anos, envolto em uma lona azul com as pernas atadas e sinais de tortura. Ele foi baleado na nuca e esfaqueado mais de 10 vezes, no tronco, no tórax, no abdômen, na nuca e na região anal. O homem era o principal suspeito de ter assassinado Bruna.

“Eu não sinto muito em falar, porque está no meu coração isso: como eu estou feliz”, disse a mãe da estudante. “E eu sabia que mais cedo ou mais tarde o corpo ia aparecer. E tinha que aparecer para eu ter certeza. Minha dor não vai diminuir, mas a minha alma tá lavada.”

Simone disse ainda que vai comparecer nesta quinta-feira (24/04) ao protesto organizado por estudantes da USP Leste, responsável pelos cursos de arte, ciência e humanidades. Os alunos realizarão um ato simbólico “a fim de exigir justiça” para Bruna Oliveira.

Morte do suspeito

O corpo de Esteliano José Madureira foi encontrado por funcionários de uma obra da região da Avenida Morumbi por na quarta-feira (23/04) , que estranharam uma lona estar no meio da via. Ao verificar que era um cadáver, os funcionários acionaram a polícia, que chegou no local por volta das 21h17 da noite para identificação e investigação.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com