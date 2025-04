Suspeito de assassinar aluna da USP é encontrado morto

O principal suspeito de matar a estudante da Universidade de São Paulo (USP), Bruna Oliveira da Silva, de 28 anos, foi encontrado morto na noite da última quarta-feira (23). O corpo do homem identificado como Esteliano José Madureira, de 43 anos, foi encontrado por volta das 21h17, na confluência da Avenida Morumbi com o acesso para a Avenida Marginal Pinheiros, na Vila Andrade, segundo informações do boletim de ocorrência.

A polícia militar foi acionada para verificar a informação sobre um corpo coberto por uma lona azul na região e constatou posteriormente que se tratava de Esteliano. Logo após encontrado, os agentes identificaram ferimentos produzidos por arma de fogo no corpo e a morte foi constatada no local.

A Justiça havia decretado a prisão temporária de Esteliano José Madureira na noite de quarta-feira (23). O pedido de prisão foi feito pela autoridade policial, devido a fortes indícios de que Madureira estaria envolvido no crime. A investigação do caso continua sob o comando do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).