Mãe confirma que corpo encontrado é de piloto de avião que caiu no litoral

Na manhã desta sexta-feira (26), os familiares e amigos do piloto Gustavo Carneiro estiveram no Instituto Médico Legal para fazer o reconhecimento de um corpo encontrado em alto mar, após acidente aéreo em Ubatuba (SP). Segundo a mãe do piloto, Leila Carneiro, o corpo encontrado é realmente do filho. As informações são do G1 nacional.

VEJA MAIS

Ela disse que a família optou por cremar o corpo. “Não tenho estrutura emocional para ver meu filho num caixão. Perdemos o pai dele em maio de 2020 de Covid-19. É muita dor para a família”.

Os destroços e o corpo foram encontrados na quinta-feira (25) pela Força Aérea Brasileira (FAB), próximo ao local onde os destroços do acidente aéreo estavam, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Embora o corpo tenha passado pela necropsia, foram encontradas dificuldades na identificação devido ao tempo que o corpo ficou em contato com a água, deixando as papilas maceradas. Segundo o ILM, as roupas e tatuagens ajudaram na identificação.

Em um helicóptero, a equipe da FAB transportou o corpo até a Base Aérea de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. Nesta sexta, a Força Aérea retomou as buscas pelas vítimas com o auxílio de equipes do Corpo de Bombeiros e da Marinha.