Madrasta é presa por maltratar enteado de apenas nove anos

Nas manhã desta quinta-feira (19), uma mulher foi presa sob suspeita de maus-tratos contra uma criança de nove anos que seria o enteado dela. O caso ocorreu no Distrito Federal (DF), no condomínio Porto Rico, em Santa Maria.

VEJA MAIS

Conforme informações iniciais sobre o caso, a Polícia Militar do DF relatou que recebeu denúncias sobre a situação da criança e com o apoio do Conselho Tutelar, a criança foi encontrada e resgatada com marcas de agressão no corpo, assim como queimaduras e cicatrizes maiores.

A mulher foi presa em flagrante e o pai ainda não foi localizado. A polícia investiga as circunstâncias das agressões.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões