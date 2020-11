Macapá tem noite de protestos de moradores com pneus e móveis queimados

Nesta terça-feira (10), completa o oitavo dia de apagão no Amapá. Por volta das 20h, os moradores do bairro Buritizal, em Macapá, incendiaram pneus e móveis em protesto pelas mais de 16 horas sem energia elétrica.

Leia mais: Instituições arrecadam doações para moradores do Amapá: saiba como ajudar

Uma das moradoras, que não se identificou, afirma que mora há 40 anos no bairro e denuncia que um vizinho sofreu um assalto por conta da escuridão no bairro.

Treze municípios do Amapá, incluindo a capital, estão com problemas de fornecimento de energia há 8 dias, por conta de um incêndio na única subestação que abastece o Estado. Desde o domingo (8), iniciou um rodízio de 12 horas de fornecimento. No entanto, os moradores de Buritizal reclamam que o bairro não foi contemplado com a medida.