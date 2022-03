Lutadora ucraniana vence primeira disputa feminina do UFC 272 e dedica vitória ao seu país

A lutadora ucraniana Maryna Moroz venceu a primeira disputa feminina do card do UFC 272, neste sábado (5), no ginásio T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA), e dedicou a vitória ao seu país, que há dez dias enfrenta a invasão das tropas russas. Maryna Moroz confrontou a lutadora cazaque Mariya Agapova. As informações são da UOL.

"Obrigada a todos que me enviaram mensagens, me apoiaram, porque essa semana foi difícil para mim. Quero chorar por esta guerra, pelo meu país", comentou, emocionada, ainda no octógono, enquanto era ovacionada pela torcida.

O embate também ganhou repercussão no mundo dos esportes, com diversas manifestações de repúdio ao conflito armado e apoio aos civis ucranianos.