Lula realiza tratamento no quadril em hospital paulista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve neste domingo (23) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para a realização de exames. De acordo com a assessoria da Presidência da República, Lula passou por um procedimento de infiltração para reduzir dores nos quadris, decorrentes de uma artrose.

Da capital paulista, o presidente segue para São Bernardo do Campo (SP), onde participa do aniversário do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Berço da trajetória política do presidente, o sindicato completa 64 anos com um histórico de lutas em defesa dos trabalhadores e da democracia. Após o evento no ABC, ainda neste domingo, Lula retorna a Brasília (DF).

Lula fala de problemas em seu quadril desde o início do ano. Após as eleições, o presidente sentiu dores no corpo e passou a fazer sessões de fisioterapia. Em fevereiro, ele fez um exame de ressonância magnética num hospital de Brasília. O exame já estava programado, segundo sua assessoria.

Em maio, durante discurso em Salvador (BA), Lula disse que estava com um "problema na cabeça do fêmur" que o impedia de jogar futebol.