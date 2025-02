Lula oferece missa pela saúde do papa no Palácio da Alvorada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ofereceu nesta quarta-feira (26) uma missa na capela do Palácio da Alvorada pela saúde do papa Francisco, hospitalizado há 13 dias em Roma por uma dupla pneumonia.

"A iniciativa do encontro partiu de Lula e [da primeira-dama] Janja pelo imenso carinho, respeito e admiração que possuem pelo Papa Francisco e sua missão de vida", detalhou o Palácio do Planalto em comunicado.

VEJA MAIS

A eucaristia no Alvorada foi presidida por três padres jesuítas, a ordem a que Francisco pertence, e contou também com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e do cardeal Raymundo Damasceno.

O pontífice argentino, de 88 anos, apresentou uma "ligeira melhora" em sua saúde nesta quarta-feira. Embora ele venha trabalhando da clínica Gemelli em Roma, "o prognóstico continua sendo reservado", segundo o último boletim do Vaticano.