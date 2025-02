Em pronunciamento oficial, Lula anuncia 100% de gratuidade nos medicamentos do Farmácia Popular

Em pronunciamento realizado às 20h30 desta segunda-feira (24), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou mudanças no programa Farmácia Popular. A iniciativa de assistência farmacêutica do Governo Federal passa a contar com a gratuidade total sobre os 41 medicamentos oferecidos. Antes, parte dessa lista ainda possuía um custo, mesmo que menos do que o convencional no mercado.

“Agora, todos os 41 medicamentos da Farmácia Popular serão de graça. Quem tem doença como diabetes, hipertensão ou asma, vai poder tirar a sua medicação em uma farmácia conveniada apenas apresentando a receita médica e o seu documento de identidade”, afirma o presidente.

Outra novidade do programa é a oferta de fraldas geriátricas, também de maneira totalmente gratuita. “Estamos trabalhando muito para trazer prosperidade para todo o Brasil, principalmente para quem mais precisa”, conclui.