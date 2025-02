Lula diz ter 'obsessão' de fazer alimento ficar barato para população comprar

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta sexta-feira, 21, que tem "obsessão" por baratear os alimentos. A declaração vem em um momento de fragilidade do governo, que está com a popularidade em baixa, entre outros motivos, por causa do preço dos alimentos. Ele deu a declaração no porto de Itaguaí (RJ), durante cerimônia para assinar contrato de concessão de terminal.

"Tenho obsessão de fazer o alimento barato, barato, barato, para que vocês possam comprar", afirmou o presidente da República.

Ele mencionou os resultados da economia nos últimos anos. "Vamos continuar crescendo e, mais importante do que crescer, distribuir", declarou o presidente. "O que eu quero é dinheiro circulando no meio do povo. O pobre é que faz a economia crescer Quando ele tem um pouco de recurso, não deposita no banco. Ele vai comprar coisa para sua família", afirmou o petista.

Ele disse que trabalhará para o País crescer e aumentar salários.

VEJA MAIS

Lula também defendeu os gastos sociais do governo. "Tem muita gente que cuidar do povo com doença, é gasto. É investimento, porque uma pessoa sã, uma pessoa sem doença, trabalha mais, produz mais, cria melhor seus filhos e rende muito mais para o Brasil. Uma pessoa doente não produz nada. É uma pessoa amarga, é um pessoa que custa ao Estado. Por isso que investir em saúde é investimento, da mesma forma que investir em educação", comentou o presidente da República.

Ele disse que nem todos os trabalhadores querem ter carteira assinada, e que é necessário criar condições de financiamento pra quem quer empreender.

Segundo Lula, o governo precisa fazer muitos acordos para atender às novas necessidades do povo.

Crítica a empresários

O presidente voltou a criticar empresários que conseguem benefícios do governo, mas não se dão por satisfeitos. A fala é comum nos discursos de Lula.

Ele afirmou que alguns empresários "recebem bilhões de investimentos do governo". Mas que depois da reunião em que isso é acertado, essas pessoas dizem à imprensa que não foi suficiente em vez de agradecer.