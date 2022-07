Losartana: Anvisa cancela recolhimento de medicamento contra hipertensão

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anulou a decisão de recolher e proibir a venda de remédios para tratar a hipertensão, ou pressão alta, que contêm substância losartana. A decisão será publicada no Diário Oficial da União (DOU) na próxima quarta-feira (13).

VEJA MAIS

No mês de junho, a agência havia decretado que os medicamentos fossem removidos das prateleiras das farmácias e o uso também fosse suspendido devido à presença -no remédio- de uma "impureza", chamado azido, encontrada em contração maior do que seria permitido.

Mas, após um novo teste, o órgão conseguiu confirmar que os lotes de remédios não ultrapassam o limite de segurança e ficou decidido, então, que estes poderiam ser utilizados e vendidos novamente.

"Dessa forma, considerando os resultados de estudos científicos mais recentes, ficou demonstrado que os produtos objeto das determinações de interdição, recolhimento e proibição estão aptos a serem mantidos no mercado. Assim, a decisão adequada foi revogar tais determinações", justifica a Anvisa.