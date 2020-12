Leitos de UTIs para covid-19 ultrapassam mais de 80% de lotação em oito capitais

Em todo o país, oito capitais brasileiras estão com mais de 80% de lotação nos leitos públicos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 nesta semana. O levantamento é da Folha de São Paulo, com base em dados dos governos estaduais e prefeituras. Em novembro, as capitais com agravamento de casos da doença eram seis.

O destaque negativo é para as capitais de Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, que ultrapassam os 90%. Em Florianópolis, o número de leitos públicos de UTI ocupados chega a 98%; no Rio, o percentual atinge 92%; e em Natal, 92,9%. Ainda estão na lista Recife, Porto Alegre, Curitiba, Vitória e Campo Grande.

Já no Norte, o Amazonas vive um aumento de casos novos do novo coronavírus nas últimas semanas, com reflexo no aumento das internações. A lotação em 82% no mês passado levou o governo a abrir 11 novos leitos exclusivos nas últimas semanas, o que ajudou a reduzir a taxa de ocupação para 74% na capital.

No Amapá, estado que recentemente viveu um apagão elétrico, a ocupação de UTIs públicas, adulto e pediátrica, com casos de covid-19, é de 78,7%. Segundo o boletim do dia 2 de dezembro, o mais recente no site da Secretaria Estadual de Saúde do Amapá, o estado chegou a 802 mortes registradas em decorrência da doença no dia 26 de novembro.

No Pará, segundo dados do boletim mais atualizado da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), divulgado na terça-feira (8), o índice chega a 55,41%, com 99 dos 222 leitos de UTI disponíveis. Na capital Belém, a ocupação é de 21%. O número se manteve estável no período de um mês. Em 8 de novembro, 48,92% dos leitos do Estado estavam desocupados, com um total de 231.