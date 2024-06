Leilão do Arroz: Brasil compra 263 mil toneladas e ministro comemora sucesso

Após a justiça derrubar a liminar e manter o leilão do arroz para a manhã desta quinta-feira (06), o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que a decisão foi um sucesso e, com isso, o governo conseguiu comprar 263 mil toneladas de arroz importado.

“Um sucesso onde tínhamos maiores expectativas. Não tem arroz no mercado no mundo nos preços que estavam sendo praticados no Brasil depois da enchente no Rio Grande do Sul e nem os produtores estavam recebendo por isso. Era pura especulação”, disse o ministro.

No leilão, o produto foi comprado por R$25, o saco de 5kg, e será repassado ao consumidor final por R$20.

“Não pode um saco de arroz custar R$38, R$40. O mundo está oferecendo para o Brasil por R$25. A prova está aí, agora no leilão. Haverá uma subvenção do governo para que o consumidor compre por R$20, o pacote de 5kg”, ressaltou.

Apesar do leilão ter sido brevemente suspenso na última quarta-feira (05), o governo conseguiu, através do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, derrubar a liminar, ainda na manhã desta quinta, às 07h. Com isso, foi possível que ele fosse realizado às 9h.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)