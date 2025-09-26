Leilão da Aneel reduz tarifa de energia em até 47% no Pará e Amazonas

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) considerou um sucesso o resultado do Leilão para Suprimento aos Sistemas Isolados de 2025, realizado nesta sexta-feira (26), em parceria com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). O certame garantiu redução de até 46,89% nas tarifas de energia elétrica para localidades do Amazonas e do Pará que não estão conectadas ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

Foram contratados 50 megawatts (MW) para abastecer cidades atendidas por sistemas isolados. A previsão é de que os novos empreendimentos entrem em operação em 20 de dezembro de 2027.

Lotes contratados no leilão

No Lote 1, a Energias do Acre SPE Ltda. foi a vencedora com a proposta de 20,165 MW de potência, a partir de cinco usinas híbridas que conjugam energia solar e térmica a diesel. As unidades serão instaladas em Cabori, Camaruã, Limoeiro, Novo Remanso e Parauá, no Amazonas. O investimento estimado é de R$ 72,8 milhões, com deságio de 22,01% e receita anual de R$ 17,5 milhões.

Já o Lote 3 foi arrematado pelo Consórcio IFX-You.on – Sisol, que apresentou proposta de 30,1 MW por meio de uma usina híbrida em Jacareacanga (PA). O projeto terá investimento de R$ 240 milhões e receita fixa anual de R$ 48,2 milhões. Esse lote foi o que registrou o maior desconto da disputa, com deságio de 46,89%.

Lote cancelado

O Lote 2, que atenderia Anamã, Anori, Caapiranga, Codajás e Coari, no Amazonas, não foi incluído no leilão desta sexta-feira. Segundo a Aneel, a retirada atendeu a um pedido do Ministério de Minas e Energia (MME).

Os demais lotes seguem confirmados para garantir o suprimento essencial de energia elétrica às localidades isoladas da região Norte.