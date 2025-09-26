Aneel reduz valor da bandeira vermelha nas contas de luz em outubro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira (26) que a bandeira vermelha patamar 1 será aplicada às contas de energia elétrica em outubro. O adicional será de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, valor inferior ao cobrado nos meses anteriores, quando vigorou a bandeira vermelha patamar 2, de R$ 7,87 a cada 100 kWh.

Segundo a agência, o acionamento ocorre devido ao nível baixo dos reservatórios e à necessidade de utilização de usinas termelétricas, que têm custo mais alto de geração. A energia solar, embora crescente na matriz elétrica brasileira, é intermitente e não garante fornecimento contínuo, exigindo o apoio das termelétricas, especialmente nos horários de maior consumo.

O que são as bandeiras tarifárias

Criado em 2015 pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias tem o objetivo de indicar ao consumidor o custo variável da geração de energia no Brasil. As cores — verde, amarela e vermelha, em dois patamares — refletem as condições de produção e o uso de fontes mais caras, como as termelétricas.

Com esse modelo, os consumidores conseguem adaptar o consumo conforme o valor da energia. Antes da criação das bandeiras, os reajustes eram aplicados apenas nas revisões anuais das tarifas, sem indicar o momento em que a geração estava mais cara.

Uso consciente da energia

A Aneel reforça a importância do uso responsável da eletricidade, lembrando que a economia de energia ajuda não apenas na redução da conta, mas também na preservação dos recursos naturais e na sustentabilidade do setor elétrico.