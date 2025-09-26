Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Aneel reduz valor da bandeira vermelha nas contas de luz em outubro

Consumidores pagarão R$ 4,46 a mais a cada 100 kWh, valor menor que o dos meses anteriores

O Liberal

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira (26) que a bandeira vermelha patamar 1 será aplicada às contas de energia elétrica em outubro. O adicional será de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, valor inferior ao cobrado nos meses anteriores, quando vigorou a bandeira vermelha patamar 2, de R$ 7,87 a cada 100 kWh.

Segundo a agência, o acionamento ocorre devido ao nível baixo dos reservatórios e à necessidade de utilização de usinas termelétricas, que têm custo mais alto de geração. A energia solar, embora crescente na matriz elétrica brasileira, é intermitente e não garante fornecimento contínuo, exigindo o apoio das termelétricas, especialmente nos horários de maior consumo.

O que são as bandeiras tarifárias

Criado em 2015 pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias tem o objetivo de indicar ao consumidor o custo variável da geração de energia no Brasil. As cores — verde, amarela e vermelha, em dois patamares — refletem as condições de produção e o uso de fontes mais caras, como as termelétricas.

VEJA MAIS
[[(standard.Article) Bandeira tarifária para outubro será vermelha patamar 1, redução ante setembro, diz Aneel]]

Com esse modelo, os consumidores conseguem adaptar o consumo conforme o valor da energia. Antes da criação das bandeiras, os reajustes eram aplicados apenas nas revisões anuais das tarifas, sem indicar o momento em que a geração estava mais cara.

Uso consciente da energia

A Aneel reforça a importância do uso responsável da eletricidade, lembrando que a economia de energia ajuda não apenas na redução da conta, mas também na preservação dos recursos naturais e na sustentabilidade do setor elétrico.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bandeira vermelha

aneel

conta de luz

energia elétrica

tarifa de energia

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil recebe 8 indicações ao Emmy Internacional; veja lista completa

25.09.25 21h18

acidente

FAB intercepta aeronave suspeita do Peru e prende piloto

Segundo o Comae, o avião foi detectado pelos radares da Força Aérea após entrar no espaço aéreo brasileiro

23.09.25 14h33

política

Lula: 'No momento em que governo dos EUA estiver disposto a conversar, garanto que estaremos'

Lula citou as manifestações da esquerda em várias cidades brasileiras no último domingo

22.09.25 20h22

ANA: Seca se intensifica no Nordeste, Norte, Sudeste e Sul entre julho e agosto

22.09.25 20h08

MAIS LIDAS EM BRASIL

VINGANÇA FATAL

Pai que matou professor por vingança da morte de seu filho é preso; entenda

Suspeito de 45 anos foi preso por assassinar o professor Lucas Antonio, em frente a uma padaria. A execução foi motivada pela vingança após a morte do filho do atirador em um acidente de trânsito em 2024

25.09.25 15h37

QUE TAL?

População flagra casal fazendo sexo dentro de agência bancária; vídeo

As imagens das câmeras de vigilância registraram todo o ato sexual e deve ajudar nas investigações da Polícia Civil

13.05.23 18h26

CHOCANTE

Casal oferece bebida e faz sexo em frente a criança em piscina de condomínio

Acredita-se que os envolvidos no ato sejam o namorado da mãe da criança e a própria mãe.

26.09.25 15h28

SEM NOÇÃO

Casal faz sexo dentro de carro na frente de bebê

Flagrados pela polícia, os dois disseram ser amantes e a mãe da criança afirmou não ter com quem deixá-la

26.09.25 16h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda