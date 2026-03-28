Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Laudo aponta bactérias em pizzaria investigada após morte de cliente

Uma mulher morreu e mais de cem pessoas tiveram sintomas de intoxicação alimentar após comerem no estabelecimento

Estadão Conteúdo
fonte

Foram analisados materiais biológicos dos pacientes que apresentaram sintomas e amostras dos alimentos encontrados no estabelecimento, como pizzas, molhos e carnes. (Foto: Freepik)

Os alimentos coletados em uma pizzaria de Pombal, no sertão da Paraíba, estavam contaminados por bactérias, segundo laudo feito por uma equipe técnica. O material foi analisado após uma mulher morrer e mais de cem pessoas terem sintomas de intoxicação alimentar após comerem no estabelecimento. Nas redes sociais, a defesa do estabelecimento disse que ainda não teve acesso aos detalhes do documento.

Segundo o secretário de Saúde da Paraíba, Ari Reis, disse neste sábado, 28, a análise técnica feita pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-PB), envolveu sete amostras. Eram materiais biológicos dos pacientes que apresentaram sintomas e amostras dos alimentos encontrados no estabelecimento, como pizzas, molhos e carnes.

Veja mais

image Mulher morre e mais de 100 pessoas buscam hospital após comerem em pizzaria na Paraíba
Segundo o Hospital Regional, foram registrados 74 atendimentos relacionados a sintomas compatíveis com suspeita de intoxicação alimentar nos dias 15 e 16 de março

image VÍDEO: Dono de pizzaria se pronuncia após mulher comer pizza antes de morrer: 'Sem acreditar'
Ao menos 113 pessoas foram atendidas com suspeita de intoxicação alimentar

Nas amostras biológicas não foram identificadas bactérias. Mas nas amostras dos alimentos a análise apontou alta concentração das bactérias Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Nenhuma das amostras apresentou presença de Salmonella.

De acordo com o laudo divulgado pelo secretário, a principal suspeita é de que a contaminação tenha ocorrido por falhas na manipulação dos alimentos, o que pode facilitar a transmissão de bactérias.

Em entrevista à TV Cabo Branco, o secretário Ari Reis afirmou que ainda não se pode atribuir a alta concentração de bactérias como causa da morte da servidora Rayssa Maritein Bezerra e Silva, já que é necessário analisar outras amostras para verificar toxinas dessas bactérias no sangue da vítima.

A amostra será enviada para outro laboratório, fora do Estado, para que a análise final seja concluída. O prazo para divulgação do resultado é de até 15 dias úteis.

Mas, segundo o secretário, "as bactérias identificadas em alta concentração têm o potencial de causar sintomas agudos, conforme os pacientes apresentaram, evidenciando que os alimentos foram mal manipulados. A única afirmação que podemos fazer nesse momento é que há evidências científicas de que há má manipulação dos alimentos na pizzaria", afirmou.

A Polícia Civil da Paraíba informou que recebeu o resultado do Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba, mas ainda aguarda a conclusão dos demais laudos antes de se pronunciar.

Já a defesa do dono da pizzaria informou, em um vídeo publicado nas redes sociais, que não teve acesso aos detalhes mais aprofundados sobre o laudo e que permanece disponível para investigações.

Pizza de carne de sol na nata

A polícia investiga se a pizza de carne de sol na nata desencadeou o surto na pizzaria. Segundo a Vigilância Sanitária, o local tinha insetos e problemas no armazenamento de alimentos.

O surto aconteceu entre a noite de um domingo, 15 de março, e a segunda-feira, 16 e causou a morte da servidora municipal Rayssa Maritein Bezerra e Silva, de 40 anos.

Na noite do dia 15 de março, ela foi para o estabelecimento com o namorado comer uma pizza de carne de sol. O namorado passou por atendimento médico após comer o alimento, mas não teve mais problemas graves na saúde.

Outras 117 pessoas que comeram na pizzaria procuraram atendimento médico com sintomas como náuseas, vômitos, diarreia e dores abdominais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pizzaria

PB

intoxicação

morte

investigação

laudo
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

fique ligado(a)

Show do BTS: como funciona o membership e como garantir acesso à pré-venda

A turnê BTS World Tour - Arirang marca a reunião do grupo após o período de hiato

27.03.26 16h03

copa do mundo

Designer da Nike responsável por 'vai, Brasa' se pronuncia: 'Nada na minha vida mudou'

Para ela, o problema não foi o 'Canary', nome da cor no catálogo da Nike, nem o 'Brasa', e sim uma questão de preconceitos sobre sua aparência

27.03.26 13h58

CASO CARLA ZAMBELLI

Itália autoriza extradição de Carla Zambelli e decisão final fica com ministro da Justiça

Defesa ainda pode recorrer, enquanto governo italiano decidirá sobre envio ao Brasil; ex-deputada foi condenada pelo STF e pode cumprir pena no Distrito Federal

26.03.26 12h30

MUNDO

Irã diz que Mauro Vieira condenou ataques dos EUA e de Israel e prestou solidariedade a Teerã

De acordo com a nota, Vieira também apresentou condolências pela morte do então líder supremo da Revolução Islâmica, aiatolá Ali Khamenei

26.03.26 11h07

MAIS LIDAS EM BRASIL

FEMINICÍDIO

Tenente-coronel preso por feminicídio evitou sogros no dia da morte de PM por 'temer reação'

Neto disse que temia a reação dos sogros, uma vez que, segundo o militar, o pai e a mãe de Gisele já iriam atribuir a ele a morte da filha

28.03.26 12h38

VACINAÇÃO

Covid-19: Vacina bivalente da Pfizer deve começar a ser distribuída ainda em dezembro

Imunizante foi aprovado pela Anvisa em novembro e estimula a produção de quatro vezes mais anticorpos, principalmente em grupos de risco

05.12.22 15h31

BRASIL

Filho estupra a mãe enquanto ela dormia e é preso em flagrante ao tentar fugir

A vítima foi atacada enquanto dormia; caso é tratado como estupro de vulnerável.

23.03.26 9h34

GOLPE

Turistas pagam R$ 1 mil por duas espigas de milho e vendedor é preso

Casal da República Dominicana foi vítima de cobrança indevida com cartão de crédito; máquina foi apreendida e vendedor responderá por estelionato

09.06.25 20h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda