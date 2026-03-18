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Mulher morre e mais de 100 pessoas buscam hospital após comerem em pizzaria na Paraíba

Segundo o Hospital Regional, foram registrados 74 atendimentos relacionados a sintomas compatíveis com suspeita de intoxicação alimentar nos dias 15 e 16 de março

Estadão Conteúdo

Uma mulher morreu na manhã desta terça-feira, 17, em Pombal, na Paraíba, com sintomas de intoxicação alimentar. Nos últimos dias, mais de cem pessoas apresentaram quadros semelhantes após comerem em uma pizzaria local.

A pizzaria La Favoritta é o estabelecimento apontado pelos pacientes. O local foi vistoriado e interditado pela Vigilância Sanitária municipal e estadual.

O Hospital Regional Senador Rui Carneiro registrou 74 atendimentos relacionados à intoxicação entre os dias 15 e 16 de março. Outros pacientes buscaram a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), totalizando 113 pessoas.

Mulher morre após sintomas e pizzaria é interditada

Entre os atendidos estava a mulher de 44 anos que faleceu. Ela deu entrada no hospital na segunda-feira, 16, com diarreia, vômitos e dor abdominal. A paciente teve rápida evolução clínica.

A unidade de saúde informou que a paciente foi encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado gravíssimo. A morte foi confirmada às 8h59 desta terça-feira.

Investigação sobre a causa da intoxicação alimentar

A pizzaria foi vistoriada pela Vigilância Sanitária municipal e pela Agência Estadual de Vigilância Sanitária da Paraíba (Agevisa-PB). O restaurante foi interditado.

A Agevisa informou que o estabelecimento não armazenava os alimentos de forma adequada e apresentava a presença de insetos.

A secretária Municipal de Saúde, Luciana Melo, disse que a Vigilância Sanitária foi notificada no domingo. Materiais foram recolhidos para análise no Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba (Lacen-PB).

O prazo estimado para a conclusão dos laudos é de cerca de uma semana. Atualmente, apenas uma pessoa permanece internada; todos os outros pacientes receberam alta.

A cidade de Pombal tem 32 mil habitantes, segundo o Censo de 2022 do IBGE. O município fica a 376 quilômetros de João Pessoa.

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