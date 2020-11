Justificativa do 1º turno pode ser feita até 14 de janeiro

Eleitores reclamaram, nas redes sociais, que não estavam conseguindo justificar a ausência nas eleições municipais hoje pelo aplicativo e-Título. O sistema criado para quem está fora do domicílio eleitoral justificar o voto não funcionou para milhares de brasileiros e virou meme.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informa que é possível justificar o voto do primeiro turno até o dia 14 de janeiro. Isso porque a justificativa pode ser apresentada a partir do dia seguinte à votação, num prazo de até 60 dias. Portanto, no caso do segundo turno, até 28 de janeiro.

Isso pode ser feito pelo próprio e-título, pelo site do Tribunal Superior Eleitoral ou presencialmente, em um cartório eleitoral, mediante documento oficial com foto e o número do título de eleitor. As duas plataformas permitem anexar documentos que comprovem a justificativa, como atestado médico ou comprovante de viagem.

Sem a justificativa após esse prazo e o pagamento da multa, o eleitor não poderá, por exemplo, obter passaporte ou carteira de identidade e renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo.