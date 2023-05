Justiça rejeita alegação de pobreza de Saul Klein, herdeiro das Casas Bahia

A Justiça de São Paulo rejeitou a alegação de pobreza que o empresário Saul Klein, filho de Samuel Klein (1923-2014), o fundador das Casas Bahia, fez para solicitar benefícios da Justiça gratuita. Ele move um processo contra seus antigos advogados.

No pedido, o herdeiro das Casas Bahia afirmou que suas contas bancárias estão "há tempos com saldos negativos" e que o pagamento das despesas prejudicaria o seu sustento pessoal. Por conta do alto valor do processo (R$ 7,5 milhões), as custas iniciais são da ordem dos R$ 75 mil.

A juíza Ana Laura Correa Rodrigues rejeitou o pedido afirmando que o empresário não apresentou documentos que comprovem a situação de pobreza. A autoridade também disse que a concessão indevida do benefício "subtrai receita dos cofres públicos, em prejuízo da sociedade". Klein pode recorrer.