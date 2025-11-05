Capa Jornal Amazônia
Justiça reduz pena de Robinho após 11 cursos e leitura de livros na prisão de Tremembé

Ex-jogador conseguiu abater 69 dias da condenação após concluir cursos do Ensino Médio e ler cinco livros

Hannah Franco

A Justiça de São Paulo reduziu a pena do ex-jogador Robinho após ele completar 11 cursos e ler cinco livros enquanto cumpre pena na Penitenciária Dr. José Augusto Salgado (P2) de Tremembé, no interior paulista. Ao todo, foram 69 dias abatidos da condenação do ex-atleta, condenado em 2013 por estupro coletivo na Itália.

A decisão, publicada no final de outubro, levou em consideração a dedicação de Robinho aos estudos. Entre julho e dezembro de 2024, ele realizou 464 horas de cursos do Ensino Médio e, entre abril de 2024 e janeiro de 2025, completou outros 11 cursos profissionalizantes. A leitura de cinco obras literárias rendeu mais 20 dias de redução de pena.

Segundo o Ministério Público de São Paulo (MP-SP), que validou a remição, a decisão segue normas do Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 391/2021), que prevê diminuição de pena para detentos que leem livros ou participam de atividades educativas. A Funap, responsável por oficinas nas penitenciárias, afirma que os cursos têm objetivo de reintegração social, promovendo aprendizado e preparação para o retorno à sociedade.

No início de 2025, Robinho já havia conseguido remição após concluir curso de “Eletrônica Básica, Rádio e TV”. Recentemente, a defesa solicitou transferência do ex-jogador para outro presídio no estado, mas o pedido foi negado. A justificativa da defesa destaca que Robinho mantém conduta exemplar, sem faltas disciplinares, e é réu primário.

Robinho permanece detido na P2 de Tremembé, conhecida como o “presídio dos famosos”, onde cumpre a pena determinada pela Justiça italiana, cumprida parcialmente no Brasil desde março de 2024.

Palavras-chave

robinho

tremembé
Brasil
